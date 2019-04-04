Украинцам чаще отказывают во въезде в ЕС – причины

Украинцам все чаще отказывают во въезде в страны ЕС. В прошлом году отказали почти 60 тыс. Из 10 отказов на европейских границах – 3 приходятся на наших граждан. Иногда – из-за капризов пограничников, а иногда – из-за самих путешественников.

Для Европы такое количество отказов может стать сигналом, что украинцы не соблюдают условия безвиза, и его могут даже приостановить.

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Самые популярные причины отказов: отсутствие документов, подтверждающих цель поездки, недостаточное количество денег с собой. Отказывают и тем, кто ранее нарушал законодательство ЕС. Чаще отказывают тем, кто едет на авто или поезде.

Для путешествия по Европе только биометрического паспорта и рюкзака с вещами – недостаточно. Необходимо знать, что нужно для въезда в ЕС: иметь обратный билет, подтверждение бронирования жилья и достаточное количество наличных. Также у вас могут спросить о страховке. И все эти документы лучше заранее распечатать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о топ-5 достижений Украины от безвиза с ЕС.

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