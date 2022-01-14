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Украину накроет трехдневная магнитная буря: как защититься

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Завтра, 15 января, Украину накроет трехдневная магнитная буря. Особенно остро почувствуют ее пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Геомагнитная буря может вызвать головную боль, головокружение, тошноту, бессонницу, повышенное давление и слабость.

Чтобы защитить организм – медики советуют отказаться от жирной, жареной и острой пищи, меньше курить и употреблять алкоголь. Больше гулять на свежем воздухе и ходить пешком.

Следующая повышенная солнечная активность – прогнозируется 24 января. Впрочем, она будет слабой.

Следует отметить, что первая магнитная буря в январе 2022 года уже прошла. Она пришлась на период с 5 по 7 числа.

Кроме того, в последний месяц зимы нас ждет пять магнитных бурь. Самое главное – подготовить свой организм к солнечным вспышкам, ведь они оказывают большое влияние на общее состояние человека.

Первая магнитная буря в феврале 2022 года ожидается в начале месяца –1-2 числа. Она будет средней силы. Метеозависимым людям необходимо быть готовыми к этому и ответственно отнестись к своему состоянию.

Для того, чтобы подготовить свое самочувствие к ухудшению и правильно распланировать жизнь, нужно заглянуть в график магнитных бурь. Даты магнитных бурь в феврале 2022, а также как уберечься от них – смотрите на Фактах ICTV.

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