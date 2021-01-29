Украину замело: километровые пробки на трассе Киев-Одесса и авто в снежных ловушках

В Украине снежит — преимущественно в центральных и юго-восточных областях, а также на Западе. На главные трассы в Ровенской области пустили снегоуборочную технику. Ночью столбик термометра опускался до минусовых температур, поэтому на дорогах был гололед. Но если центральные трассы расчищены, то с дорогами между селами пока беда. Из-за сильных заносов — дорогу между населенными пунктами расчищают до сих пор. Между тем, синоптики снова прогнозируют снежный циклон на Ровенщине в ближайшие два дня.

Уже целые сутки расчищают трассы государственного значения винницкие дорожники. А вот в городе хоть на дороги и вышли более 400 дворников и до полусотни техники — аварии и пробки. Больше всего заснежило южные районы области — Бершадь, Теплик, Гайсин. Но уже сейчас винницкие дорожники отправляют свою технику в Одесскую область.

В Одесской и Николаевской областях ситуация пока сложная. И хотя сегодня уже не вьюжит и выглянуло солнце, однако сохраняется минусовая температура. Трассу Одесса-Рени расчистили до села Маяки. На трассе Одесса-Кучурганы до сих пор переметы. Автобусы все еще не ходят. Люди часами стоят прямо на трассе в надежде добраться до дома на попутках.

Сегодня ночью спасатели вытаскивали из снежных заносов около тысячи автомобилей. 140 населенных пунктов остаются без света. А восемь сел вообще отрезаны от цивилизации. Снегоочистительная техника всю ночь работала на Николаевщине, впрочем водители жалуются на гололед. Под Николаевом на херсонской трассе две машины взлетели в кювет. На Херсонщине патрульные убирали с проезжей части дерева и провода, помогали вытолкнуть автомобили из снежных ловушек.

В Киеве снегопад продолжается с ночи. Чтобы расчищать и посыпать дороги привлекли 360 коммунальных машин. Утром осадки усилились. Поэтому пришлось увеличивать количество бригад, которые убирают снег вручную, таких работает сейчас 60. Но жители жалуются, если центральными путями техника проезжает, во дворах — на тротуарах уже сугробы снега.

Непогода уже парализовала движение столицей. В пробках весь центр. И только дети и любители зимнего спорта радуются — главное добраться до проката снаряжения.

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