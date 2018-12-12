Украину засыпает снегом: как города борются с непогодой

Украину засыпает снегом. Хуже всего ситуация в центральной части – в Черкасской области и Днепропетровской до утра намело уже до 15 сантиметров. Также снегопад начался в Винницкой и Киевской области – под вечер ожидают усиления.

Горожане жалуются на непроходимые тротуары. Хотя гололеда нет, налипание снега и каша очень коварны. В травмпункте пока ажиотажа нет, количество травмированных увеличилось не критично.

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В Киеве пик снежного циклона ожидают вечером. В случае усиления снегопада с 16:00 будет ограничен въезд в город грузовиков. По прогнозу синоптиков, снегопад в центральных и северных регионах может продолжаться до пятницы, снега нападает до 20 см.

Поздно вечером 11 декабря пресс-служба КГГА предупредила, что 12 декабря утром в столице ожидается туман – видимость 200-500 м. Также сегодня утром в Киеве пошел снег, и спецтехника уже начала обработку дорог и тротуаров.

Опубликовано Декабрь, 12 в 16:57



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