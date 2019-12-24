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Укроборонпром передал военным 12 БТР-4Е

Харьковское конструкторское бюро имени Морозова выполнило первую часть проблемного заказа Минобороны, которое чуть не привело к банкротству единственного в Украине предприятие, производящее БТР-4.

Завод получил заказ на 45 машин еще в 2016 году, однако к лету 2019 года ни одна машина в Вооруженные силы Украины так и не поступила.

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Военная приемка Минобороны забраковала импортную броню, с которой ХКБМ планировал производить БТРы. Осенью предприятие посетил президент Украины Владимир Зеленский и договорился об отсрочке финальной даты исполнения контракта в год.

Завод отгрузил первые 12 БТРов в Вооруженные силы Украины в начале декабря. Машины теперь с украинской броней, от импортной временно отказались, говорят на заводе.

Изготавливали БТРы в течение года, теперь чтобы не сорвать контракт, надо производить по 3-4 машины в месяц. Для этого решили небольшие детали корпуса, которые не надо закалять на Лозовском заводе, изготавливать на ХКБМ.

12 новых БТРов прошли обкатку и уже с нового года из воинской части их отправят на фронт.

Но по факту срыва контракта ГБР начало уголовное производство, а в результате внутреннего расследования Укроборонпрома директора конструкторского бюро имени Морозова было уволено, и назначено нового руководителя.

Напомним, в компании Украинская бронетехника разрабатывают гражданскую версию бронированного автомобиля Новатор для бездорожья и путешествий.

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