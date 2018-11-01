Укрпочта может закрыть до 7 тыс. отделений: что делать людям в селах

Дырявые мебели, облупленные стены и потолок, а еще отсутствие водопровода и канализации. Так в Хотове, что под Киевом, выглядит единственное в селе отделение Укрпочты. Хотя здесь проживает немало – 15 тыс. жителей. Из них почти 200 пенсионеров, которым пенсию приносит почтальон. Как средство транспорта в отделении стоят старые велосипеды. Однако ездить на них местным ландшафтом невозможно – почтальоны ходят пешком.

Но рассчитывать на более высокую зарплату, транспорт или ремонт помещения хотовским почтальонам не приходится. Укрпочта предупреждает: на подобные сельские отделения катастрофически не хватает денег. Поэтому уже со следующего года могут закрыть до 7 тыс. пунктов по всей стране, а их персонал – уволить с работы.

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Все из-за убыточности доставки пенсий, убеждает руководство госкомпании. Там подсчитали: на каждой доставке теряют 19 грн. Поэтому требуют повысить тариф. Иначе, говорят, пенсии доносить не смогут.

В Пенсионном фонде такие заявления Укрпочты восприняли как шантаж. Ведь нерыночным тариф не считают: в селах за доставку платят 1,5% от суммы выплат.

В Фонде надеются, что с почтальонами удастся договориться. Но если отделение таки закроют, заложниками ситуации станут более 4 млн. пенсионеров.

Напомним, Укрпочта заявила о введении антикризисного плана в случае, если не будет принято повышение тарифов.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 16:29



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