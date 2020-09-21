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Факты / Видео / Украина

Укрзализныця возобновила посадку в городах, которые вышли из красной зоны

Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в городах, которые вышли из красной зоны. Продажа билетов уже началась.

Сесть на поезд снова можно с таких станций — Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы, Измаил, Дубно, Новоселица, Коломыя и Клевань.

Специальная государственная комиссия изменила эпидемическое зонирование в Украине по уровню распространения Covid-19. Эти города перешли из красной к более мягкой оранжевой зоне. Новое зонирование начинает действовать с сегодняшнего дня

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