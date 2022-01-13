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Ультиматум России по нерасширению НАТО: закончился третий раунд переговоров

Вероника Бойко Журналистка Факти ICTV Андрій Гетьман

В Вене закончился третий раунд переговоров Запада и России о ее ультиматуме по поводу нерасширения НАТО. Заседали все 57 стран-членов ОБСЕ, в том числе Украина.

Пока что весь цивилизованный мир решительно выступает против шантажа со стороны Кремля и предупреждает Россию, что новая агрессия против Украины будет иметь жесткие последствия для Москвы. Российская Федерация, в свою очередь, заявляет, что ни на какие компромиссы в своих требованиях не пойдет.

Свой ультиматум Россия в первый раз обсуждала в Женеве с Соединенными Штатами. В Вашингтоне прорыва от переговоров не ожидали, но пытались, по крайней мере, прийти к компромиссу.

Так, американскую делегацию возглавила замгоссекретаря Венди Шерман – тяжеловес дипломатии. Но после 8 часов переговоров стало ясно: ни на какие уступки Кремль идти не готов.

На определенный успех Россия рассчитывала на встрече с НАТО, ведь некоторые члены альянса имеют дружеские отношения с Москвой, но блок был единогласен – Кремль не имеет права решать за Украину вступать ли ей в НАТО.

– Альянс готов к диалогу с Россией. Но мы не готовы идти на компромисс по поводу наших основных принципов – права каждой нации самостоятельно определять свой путь и защищать союзников, в том числе и восточной части НАТО, – сказал генсек Йенс Столтенберг.

Россию призвали увести войска от украинской границы и перейти на язык дипломатии.

Однако до сих пор не ясно, что решили в Кремле. The New York Times пишет, что у Альянса до сих пор нет ответа, что выберет Путин дальше – переговоры или войну.

Однако, как заявил в интервью Голосу Америки ветеран американской политики, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, для Украины это только в плюс.

– Путин создал этот кризис, выдвинул чрезмерные пожелания. И теперь, чтобы сохранить лицо, ему нужно совершить что-нибудь такое на грани. Именно это понимание сближает США и ее союзников с Украиной, – объяснил Вершбоу.

Угроза вторжения не уменьшилась, поэтому Соединенные Штаты продолжают настаивать, что готовят такие мощные санкции, которые называют “адскими”.

– У России есть выбор между вооруженной агрессией и дипломатией, поддержать наш курс или прибегнуть к конфронтации и ощутить тяжелые последствия, – сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Европа так близко к войне, как никогда – особенно это чувствуют соседи Украины. Такое мнение сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ высказал польский министр иностранных дел Збигнев Рау.

Польша начала летнее председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Вене ультиматум Путина тоже отвергли.

В то же время даже такое дипломатическое поражение Кремль внутри страны представит как успех.

– США и НАТО не дали полного отказа России в ее требованиях. Именно поэтому даже если требования будут частично удовлетворены, для внутреннего пиара российская администрация объявит, что это победа, и что они одержали ее над НАТО. Это большой символизм для российских избирателей, сказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

Россия, между тем, не прекращает бряцать оружием. Министр иностранных дел Лавров сообщил: РФ не будет обсуждать требования США отвести свои войска от украинской границы. Так что политический диалог будет продолжаться, и уже на следующей неделе в Киев прибудет новый канцлер Германии Олаф Шольц.

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РФ в глазах Запада потерпела дипломатическое поражение, но будет подавать это как победу

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