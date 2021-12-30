Ультиматум будет выдвигать уже Байден: ожидания от переговоров с Путиным

Мировые СМИ пишут, что в этот раз ультиматум Путину будет выдвигать уже Джо Байден.

Каковы переговорные позиции Белого Дома, какие аргументы у президента США и чего ожидать Украине от этого разговора – читайте в материале Фактов ICTV.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался с главами МИД союзных государств. Обсудили общий ответ в случае дальнейшей агрессии со стороны Кремля против Украины. Также в преддверии события Блинкен провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Среди тем – переговоры России и США.

Между тем в Женеве не планируют личной встречи Байдена и Путина.

Сегодня вечером президенты поговорят по телефону – по просьбе хозяина Кремля, который требует от США разделить Европу на зоны влияния и не дать нашему государству вступить в НАТО.

В Белом доме точно не знают, почему именно Путин сделал запрос на этот срочный звонок, однако президент Байден, говорят в администрации, никогда не упустит возможность поговорить с глазу на глаз, потому что считает это наиболее эффективным способом решения вопросов.

Ожидается, что лидеры будут говорить о будущих переговорах безопасности в Женеве, которые запланированы на 10 января, и на которых ни Байден, ни Путин присутствовать не будут.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил, что президент еще раз озвучит позицию о том, что Соединенные Штаты тесно координируют усилия с союзниками и партнерами в Европе.

В Вашингтоне без устали повторяют: никакие вопросы о европейской безопасности не будут решаться без участия союзников и партнеров в Европе, в частности Украины. В преддверии сегодняшнего звонка Госсекретарь США Блинкен поговорил с президентом Зеленским и еще раз заверил его в неизменной поддержке. В скором времени стоит ожидать и звонка Байдена Зеленскому.

Также ожидается, что Байден еще раз подчеркнет Путину, что этот кризис можно решить дипломатическим путем, но если Путин выберет не его – Запад готов ответить. В администрации говорят: любой прогресс на переговорах безопасности в январе возможен только в условиях деэскалации, пока они продолжают видеть существенное накопление войск на границах.

Мнения экспертов в Вашингтоне разделились: одни говорят, что говорить надо, потому что есть шанс на прогресс. Другие убеждены, что дипломатию нужно подкреплять действиями, и никакие переговоры с Россией нельзя вести, пока Москва не отведет свои войска от украинских границ.

– Администрация Байдена должна дать ясно понять, что не может быть никаких дальнейших переговоров, пока Россия не отведет свои войска от границы. Точка. Отвод должен быть полным и таким, что можно проверить… Мы не можем вести переговоры с Россией, пока она держит столько оружия у главы Украины, – считает президент Freedom House и бывший Госсекретарь США по европейским и евразийским делам, ответственный за Украину, Молдову, Беларусь и Россию, Дэвид Крамер.

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