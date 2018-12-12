Любимая актриса Уинстона Черчилля: история жизни Вивьен Ли

Вивьен Ли прославилась на весь мир ролями капризных красавиц с американского юга. Говорят, беременная мама будущей актрисы начинала утро любуясь Гималаями – в надежде, что их феноменальная красота передастся будущий дочери. И Вивьен осталась в истории как одна из самых красивых актрис. Также известно, что Вивьен обладала почти фотографической памятью. Она на зубок помнила все свои реплики.

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Именно красота и феноменальная память помогли получить роль Скарлетт О’Хари в экранизации бестселлера Унесенные ветром. Во время съемок картины, девушка работала по 16 часов в день 6 дней в неделю в течение 125-ти суток. За съемки получила гонорар в 25 тыс. долларов, тогда как исполнителю главной мужской роли, заплатили 120 тыс. долларов.

Говорят, Вивьен была любимой актрисой Уинстона Черчилля, и он регулярно приглашал ее на все званые ужины, считал Ли эталоном красоты.

К слову, недавно Факты ICTV писали об истории жизни Катрин Денев, которая отказывается стареть и имеет новую любовь.

Опубликовано Декабрь, 12 в 12:36



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