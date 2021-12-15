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Факты / Видео / Украина

Условия приближены к боевым: на юге Украины проходят военные учения

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

На юге Украины стартовали военные учения.

Украинские войска отрабатывают слаженные действия подразделений, несущих боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма.

В рамках маневров проводятся тренировки противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений. По словам командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева, военные работали спокойно и уверенно, а задачи выполняли четко и слаженно. Условия же учений – приближены к боевым.

– В боевых условиях они будут действовать так же эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника, — подчеркнул Наев.

Недавно в Харьковской области состоялись учения резервистов из-за новых угроз наступления со стороны России.

А в начале декабря Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины провела учения на случай усиления военной агрессии против нашего государства.

Как известно, накануне Верховная Рада приняла законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в 2022 году.

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