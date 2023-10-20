Условия использования ATACMS: новые детали | Ночной обстрел Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023

— Обстрел Константиновки: есть погибший и раненые.

— Репортаж с Торецкого направления.

— Ночной обстрел Харьковской области.

— Обращение Байдена к американскому народу.

— Результаты разговора Зеленского с Байденом.

— ВСУ будут использовать ATACMS только в пределах Украины.

— Президент Еврокомиссии о войне в Украине и Израиле.

— курсы самозащиты для женщин от переселенки.

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