Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Условия использования ATACMS: новые детали | Ночной обстрел Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
— Обстрел Константиновки: есть погибший и раненые.
— Репортаж с Торецкого направления.
— Ночной обстрел Харьковской области.
— Обращение Байдена к американскому народу.
— Результаты разговора Зеленского с Байденом.
— ВСУ будут использовать ATACMS только в пределах Украины.
— Президент Еврокомиссии о войне в Украине и Израиле.
— курсы самозащиты для женщин от переселенки.
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