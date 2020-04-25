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Уникальная операция по пересадке костного мозга в Украине: как проходила и результат

В Украине впервые сделали трансплантацию костного мозга от неродственного донора. До сегодня пациентам, нуждающихся в пересадке, операцию наши медики могли сделать только при условии, если клетками поделился бы кто-то из родственников. В других случаях, чтобы выжить, смертельно больные пациенты быть вынуждены искать спасения за рубежом.

Первым украинцем, которого прооперировали на родине, стал годовалый Назарчик. Его донором стал немец. У маленького Назарчика — комбинированный иммунодефицит. От этого страшного недуга когда-то умер его старший брат. Иммунитет ребенка слабый, и смертельной для него могла стать любая инфекция или вирус.

О том, как проходила операция — смотрите в сюжете Натальи Кулик и Ирины Заславец.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в обычной районной больнице удалось сделать успешную трансплантацию почки.

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