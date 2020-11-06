На Закарпатье появился новый туристический маршрут Дорога вина и вкуса

Гостеприимное Закарпатье — уникальный край, горный и многонациональный. Здесь весело, вкусно и колоритно.

Уникальный маршрут Дорога вина и вкуса на Закарпатье проходит через всю область и имеет 16 остановок. Они будут на фермах, производствах — сыра, меда, колбасы, вина. Туристам, которые отправятся этим особым маршрутом, обещают невероятное гастрономическое и эстетическое удовольствие.

Оригинальный маршрут Дорога вина и вкуса познакомит туристов с лучшим — с историей, традициями, местной кухней и натуральным вином.

На виноградниках виды — завораживают. С самой высокой точки на горизонте видно сразу три соседние страны. Гостям здесь предлагают почувствовать себя настоящими виноделами. Сначала туристы собирают гроздья, а потом давят. У кого больше сока — тот и победитель.

В перспективе — создать Дороги вина и вкуса по всей Украине и присоединить ее к европейской сети.

Выходные в Карпатах

Осень — идеальное время для спокойного отдыха на выходных в Карпатах. Бархатный сезон продлится до середины октября. Именно в этот период здесь меньше туристов, природа начинает понемногу одеваться в желтые и медовые цвета. Осень приносит в Карпаты сказку.

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