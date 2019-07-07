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Впервые в истории: в Украину прибыл танкер с американской нефтью

Впервые в истории в Украину прибыл танкер с американской нефтью.

Произошло это накануне утром в порту Одессы. Судно доставило из США 75 тысяч тонн нефти.

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Все это сырье пойдет на переработку на Кременчугский завод. Следующий танкер с американским черным золотом в Одессе ожидают уже в августе. До сих пор американскую нефть Украина не покупала.

К слову, Нафтогаз подал жалобу в Еврокомиссию из-за действий российского Газпрома.

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