Впервые в истории: в Украину прибыл танкер с американской нефтью
Впервые в истории в Украину прибыл танкер с американской нефтью.
Произошло это накануне утром в порту Одессы. Судно доставило из США 75 тысяч тонн нефти.
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Все это сырье пойдет на переработку на Кременчугский завод. Следующий танкер с американским черным золотом в Одессе ожидают уже в августе. До сих пор американскую нефть Украина не покупала.
К слову, Нафтогаз подал жалобу в Еврокомиссию из-за действий российского Газпрома.
2019-07-07
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