Ураган, град и наводнение: Италию накрыла непогода
Мощный ураган с дождем и градом прошел накануне в Италии. Непогода накрыла города Верона, Виченца, Падуя и их окрестности.
Вследствие чрезвычайного происшествия, к счастью, никто из людей не пострадал. Однако из-за сильного ливня во многих районах Италии возникло внезапное наводнение.
Поэтому кое-кто был вынужден добираться с работы домой вплавь. Также непогода повалила полтысячи деревьев.
Непогода в столице Украины
Кроме того, сильный ливень 25 августа накрыл Киев. Улицы города затопило. Из-за подтопления дорог, было затруднено движение. На некоторых автодорогах сервисы показывали максимальный уровень пробок. Однако уже к обеду ситуация улучшилась.
2020-08-25
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