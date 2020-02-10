Ураган Киара в Великобритании: 10 тыс. домов без света, отменены рейсы
В Великобритании и Ирландии бушует ураган Киара. Порывы ветра здесь 130 км/ч.
Сильные ливни вызвали наводнения. Без электричества – около 10 тыс. домов.
Железная дорога работает с перебоями из-за поваленных деревьев и линии электропередачи.
В шотландском городе Перт три человека получили травмы, после того, как ветер сорвал крышу в одном из пабов. В результате урагана были отменены многочисленные авиа- и железнодорожные рейсы.
К слову, из-за осложнения погодных условий в ночь на 5 февраля в Украине без света остался 41 населенный пункт.
2020-02-10
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