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Ураган Киара в Великобритании: 10 тыс. домов без света, отменены рейсы

В Великобритании и Ирландии бушует ураган Киара. Порывы ветра здесь 130 км/ч.

Сильные ливни вызвали наводнения. Без электричества – около 10 тыс. домов.

Железная дорога работает с перебоями из-за поваленных деревьев и линии электропередачи.

В шотландском городе Перт три человека получили травмы, после того, как ветер сорвал крышу в одном из пабов. В результате урагана были отменены многочисленные авиа- и железнодорожные рейсы.

К слову, из-за осложнения погодных условий в ночь на 5 февраля в Украине без света остался 41 населенный пункт.

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