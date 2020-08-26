Ураган Лора в США: разрушенные дома, наводнения и жертвы на Гаити

Ураган Лора свирепствует в Западном полушарии. На Гаити жертвами стихии стали, по меньшей мере, 21 человек.

Сейчас там ликвидируют последствия. Ураган разрушил дома, выкорчевал деревья, повлек за собой наводнение.

Сейчас вода отступает, и оставляет улице, засыпаны камнями, которые принесла вода. Ураган подошел к южному побережью Соединенных Штатов.

Сила ветра достигает 200 км/ч. По прогнозам, в Штатах Лора ударит вечером, когда усилится до третьей категории. С потенциально опасных районов Луизианы и Техаса эвакуировали почти полмиллиона человек.

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25 августа в Виннице прошел сильный ливень, который затопил несколько районов города и повалил деревья.

Кроме того, одно дерево упало на крышу троллейбуса с пассажирами. К счастью, пострадавших нет. Еще два ствола разбили несколько легковых автомобиля.

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