Ураган Лора в США: разрушенные дома, наводнения и жертвы на Гаити
Ураган Лора свирепствует в Западном полушарии. На Гаити жертвами стихии стали, по меньшей мере, 21 человек.
Сейчас там ликвидируют последствия. Ураган разрушил дома, выкорчевал деревья, повлек за собой наводнение.
Сейчас вода отступает, и оставляет улице, засыпаны камнями, которые принесла вода. Ураган подошел к южному побережью Соединенных Штатов.
Сила ветра достигает 200 км/ч. По прогнозам, в Штатах Лора ударит вечером, когда усилится до третьей категории. С потенциально опасных районов Луизианы и Техаса эвакуировали почти полмиллиона человек.
Непогода в Украине
25 августа в Виннице прошел сильный ливень, который затопил несколько районов города и повалил деревья.
Кроме того, одно дерево упало на крышу троллейбуса с пассажирами. К счастью, пострадавших нет. Еще два ствола разбили несколько легковых автомобиля.