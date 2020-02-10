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Ураган Сабине в Германии: отменяют авиарейсы и футбольные матчи

В Германии бушует ураган Сабине.

Порывы ветра достигают 110 км/ч. Из-за непогоды немецкие аэропорты отменили несколько сотен рейсов.

Железная дорога Германии частично прекратила движение поездов. Не провели футбольный матч Бундеслиги. По всей стране объявлено штормовое предупреждение.

К слову, в Великобритании и Ирландии бушует ураган Киара. Порывы ветра здесь 130 км/ч.

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