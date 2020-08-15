Какой урожай у аграриев Украины в 2020 году

Несмотря на изменения климата, украинские фермеры собирают высокие урожаи. И не только потому, что земля плодородная – хозяйственники начали активно применять современные технологии и собирают сотни тонн зерновых.

Днепропетровская область, например, входит в тройку самых плодородных регионов Украины. Местные аграрии годами демонстрируют рекордные цифры.

Пшеницу, рапс, подсолнечник и кукурузу на двух тыс. га выращивает Анатолий. Участки засевали по специальной технологии, что дало свой эффект и аграрий смог собрать рекордный урожай пшеницы. Однако фермер признается, что не обошлось без сложностей, ведь погодные условия в этом году не самые лучшие.

Собранный урожай он хранит в специальных условиях при соответствующей температуре и влажности в ангарах. Затем через ассоциацию фермеров, урожай продают и таким образом за достойную цену формируют крупные партии. Уже в эти выходные отправляется партия пшеницы весом в 500 тонн.

Кроме того, органическая пища, которая набирает популярность среди потребителей не должна считаться деликатесом, а быть на столе каждого украинца. В этом уверен запорожский фермер, который несколько лет назад рискнул выращивать в промышленных масштабах малоизвестный у нас кизил, а сейчас занимается самым большим его садом в Европе. Сейчас там готовятся собирать урожай.

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