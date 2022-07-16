Урожай собирают под пулями: как фермеры пытаются решить продовольственный кризис

Глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Запорожской области Валерия Матвиенко о важнейших проблемах фермеров, ситуации с урожаем на оккупированных территориях.

К сожалению, у нас 70% Запорожской области оккупированы, и 70% наших фермеров находятся на оккупированной территории. Но под пулями, под постоянным стрессом наши фермеры все же собирают урожай. Они надеются на скорейшее освобождение для того, чтобы можно было полноценно работать и продавать урожай.

Валерия Матвиенко рассказала о ситуации с сельхозпродукцией, фермерами на оккупированых территориях, о путях разрешения продовольственного кризиса.

На оккупированных территориях беда, потому что выдвигают условия регистрации сельхозпроизводителей. А на неоккупированной территории Запорожской областзанимаются вывозом сельхозпродукции. Фермеры продают пшеницу за безценок, чтобы продолжить свою деятельность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.