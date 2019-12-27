Правительство готовит новый макропрогноз для пересмотра госбюджета – Гончарук

Кабмин решает, как преодолеть дефицит бюджета из-за укрепления гривны и перекрыть другие насущные вопросы. В то же время, премьер Алексей Гончарук утверждает, что проблема некритична. Но он признает, что в следующем году все же придется пересмотреть смету.

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Часть денег рассчитывают взять за массовой приватизации. С августа Фонду госимущества удалось составить список из 530 предприятий. Среди них, как говорит министр экономики, многео спиртовых заводов. Больше смотрите в сюжете Ольги Чайко.

Напомним, 27 декабря правительство приняло постановление Кабинета министров Украины о порядке фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.

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