Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре Киева

Правительство передало в пользование Православной церкви Украины помещения в центре Киева.

Документы премьер Владимир Гройсман лично вручил накануне предстоятелю ПЦУ Епифанию.

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Здание должно служить административным потребностям митрополии. Гройсман также пообещал помочь с реконструкцией передаваемого сооружения.

Сейчас идет становление Православной церкви Украины, и правительство готово всесторонне способствовать этому – подчеркнул премьер.

К слову, Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять епархией.

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