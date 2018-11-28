Правительство предлагает выделить семьям пленных моряков по 100 тыс. грн.

На заседании правительства, прежде всего, озабочены судьбой захваченных украинских моряков и просили украинцев не паниковать из-за введения военного положения.

Украина уже обратилась в европейский суд по правам человека с просьбой принять немедленное решение об освобождении Россией наших военнопленных.

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Правительство обещает выделить семьям моряков по 100 тыс. грн, прежде всего на правовую помощь. Также родные будут получать зарплату пленных военных. Пока ребят на судилище в оккупированном Симферополе безвозмездно защищают крымские адвокаты. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова – встретиться с моряками пока не удается. Не пропускают к раненым даже священников.

А еще правительство сегодня дало зеленый свет Государственному бюро расследований и выделил помещение для Высшего антикоррупционного суда Украины.

К слову, как вернуть захваченных украинских моряков – Кравчук назвал способ.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 17:35



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