Правительство предлагает выделить семьям пленных моряков по 100 тыс. грн.
На заседании правительства, прежде всего, озабочены судьбой захваченных украинских моряков и просили украинцев не паниковать из-за введения военного положения.
Украина уже обратилась в европейский суд по правам человека с просьбой принять немедленное решение об освобождении Россией наших военнопленных.
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Правительство обещает выделить семьям моряков по 100 тыс. грн, прежде всего на правовую помощь. Также родные будут получать зарплату пленных военных. Пока ребят на судилище в оккупированном Симферополе безвозмездно защищают крымские адвокаты. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова – встретиться с моряками пока не удается. Не пропускают к раненым даже священников.
А еще правительство сегодня дало зеленый свет Государственному бюро расследований и выделил помещение для Высшего антикоррупционного суда Украины.
К слову, как вернуть захваченных украинских моряков – Кравчук назвал способ.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!