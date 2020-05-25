Правительство решило повысить тарифы на электроэнергию: сколько придется заплатить

Украинское правительство снова планирует повысить тарифы на электроэнергию, причем это коснется и промышленности, и бытовых потребителей. Все из-за аппетитов владельцев дорогой в Европе зеленой генерации — ведь им за киловатты платит государство.

Минэкоэнерго рассчитывало дополнительно собрать с населения на энергорынок более 3 млрд грн. В годовом объеме население должно было бы заплатить 11,6 млрд грн. То есть фактически Минэнерго фактически предлагает собрать с населения средства, чтобы покрыть дорогу зеленую энергетику.

Это означает, что для рядовых украинцев первые 100 киловатт электроэнергии будут стоить не 90 копеек, как сейчас, а 1,68 грн, то есть почти в два раза больше.

Напомним, в условиях карантина в Украине значительно выросла цена на электроэнергию. На это повлияли два фактора.

Первый — это намеренная остановка энергоблоков на атомных станциях. Правительство решило значительно сократить производство дешевой и экологически чистой атомной электроэнергии. Зато покупать электричество в тепловых и угольных электростанций, но втрое дороже.

И эти преференции в пользу тепловых электростанций возникли не просто так и играют на руку монополистам. Прежде всего, это частная компания ДТЭК, которая владеет и шахтами, и тепловыми электростанциями.

Второй фактор бешеного скачка цены — это рост в три раза доли зеленой, прежде всего ветровой и солнечной электроэнергии. Большинство зеленой энергетики контролирует та же самая компания ДТЭК.