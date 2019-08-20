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Все барьеры сняты: Украина и Израиль договорились об экономическом безвизе

Между Украиной и Израилем вводят экономический безвиз. Так охарактеризовал премьер Владимир Гройсман последние решения в отношениях между государствами.

20 августа глава правительства встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подчеркнул, что отныне все барьеры к сотрудничеству сняты.

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Гройсман призвал бизнесменов обеих стран не ждать, когда зону свободной торговли ратифицируют, а уже начинать взаимодействовать. А премьер Нетаньяху рассказал о развитии экономики Израиля, достижения в медицине и ИТ-сфере.

Нетаньяху подчеркнул, что Украина имеет возможность, которой стоит воспользоваться, и призвал украинские компании к сотрудничеству.

Напомним, впервые за 20 лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Украину и встретился с Зеленским.

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