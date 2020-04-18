Все разные, но цель — одинаковая. Кто защищает Украину на передовой и их история

Передовая — там нет передышки. Наши воины постоянно в напряжении: отражают атаки врага, рискуют жизнью, защищают наш покой. Сегодня они наша армия — все, как одно целое. Но, несмотря на закамуфлированные в цвет хаки лицо, они все разные — тысячи из тех, кто сейчас с автоматом в руках, ранее никогда не нюхали пороха.

У них у каждого своя мотивация, своя боль, свои мечты, но все хотят победы. Татьяна Наконечная собрала три истории бойцов, которые служат бок о бок в одном подразделении.

Кто там устал от коронавируса, у кого проблемы. Все проблемы отпадут сразу, и здоровье наладится, все будет хорошо, — Александр, военнослужащий ВСУ.

Факты ICTV ранее писали о том, как коронавирус осложнил работу воинов на передовой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.