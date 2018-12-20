Всех на необитаемый остров: в Дании хотят радикально решить проблему мигрантов

Отселять на необитаемый остров – таким образом в Дании хотят изолировать мигрантов, ожидающих депортации.

Придумали такой вариант национал-консерваторы. Говорят, на острове Линдхольм в ста километрах от столицы – нелегалы ​​сами будут в безопасности и для местного населения не составят угрозы.

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И отношения граждан и политиков относительно такого решения разделились. Одни говорят, что остров станет для них своеобразным концлагерем Другие же, которые обеспокоены агрессивным поведением некоторых мигрантов, рады, что те будут изолированы.

Так радикально решить проблему с мигрантами как в Дании не решались ни в одной стране ЕС. Новый центр для мигрантов планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году. Будет стоить весь проект почти 115 с половиной миллионов долларов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Дания даст Украине €65 млн.

Опубликовано Декабрь, 20 в 11:51



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