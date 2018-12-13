Успех для каждого! Звездные спортсмены учат плавать особых детей

Держаться на воде, правильно дышать и владеть телом учит золотой медалист Дефлимпиады Андрей Зургалидзе – рассказывает, час занятий, и дети меняются на глазах – не боятся воды, улыбаются и главное, просятся снова.

Это уже второй подобный проект, первый раз здесь побывали более полусотни детей, а в течение этой недели – еще сотня. Некоторые из них зажглись мечтой стать настоящими спортсменами. Но будут ли медали и кубки – не важно, говорят родители, это возможность выбраться из четырех стен класса и познавать жизнь как и все дети.

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Чтобы такие занятия были эффективными – нужна система, говорит воспитательница интерната, тренеры уверяют, готовы помогать детям, в бассейне предоставят дорожки, а организаторы уже планируют расширить проект на всю Украину, и уже следующей будет Запорожская область.

К слову, шведская система питания в украинских школах – плюсы и минусы.

Опубликовано Декабрь, 13 в 14:41



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