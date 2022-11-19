Вся работа – сплошная чрезвычайная ситуация: как спасатели ежедневно рискуют своей жизнью

Для спасателей рисковать своей жизнью ради других еще до полномасштабной войны было обычным делом.

Но нынешние массированные обстрелы украинских городов превратили работников ГСЧС в настоящих железных рыцарей. Они идут в сплошной ад не только огня, но и ракетных ударов, понимая, что прилететь может в любую минуту.

Так, во время одной из вражеских атак на Киев спасатели вытащили из-под завалов не только 19 жителей дома, но и сами оказались в эпицентре атаки дронами-камикадзе. Один из достаточно больших обломков даже упал в полуметре от работника ГСЧС.

С началом войны работа спасателей – сплошная чрезвычайная ситуация. И ежесекундно – риск для жизни. Но они говорят, что такой их фронт. Поэтому здесь не время отступать или сомневаться.

Вместе с людьми спасатели сегодня переживают и драмы потерь, и счастье спасения. Они часто олицетворяют последнюю надежду на спасение. Поэтому подвести просто невозможно. Хотя и сами ходят по краю.

Спасатели признаются, что у многих из них уже есть второй день рождения. У каждого есть свои истории о том, как судьба уберегла от смерти. Но ни один из них не считает себя героем.

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