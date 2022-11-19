Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна

Вся работа – сплошная чрезвычайная ситуация: как спасатели ежедневно рискуют своей жизнью

Алла Чиж Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент

Для спасателей рисковать своей жизнью ради других еще до полномасштабной войны было обычным делом.

Но нынешние массированные обстрелы украинских городов превратили работников ГСЧС в настоящих железных рыцарей. Они идут в сплошной ад не только огня, но и ракетных ударов, понимая, что прилететь может в любую минуту.

Так, во время одной из вражеских атак на Киев спасатели вытащили из-под завалов не только 19 жителей дома, но и сами оказались в эпицентре атаки дронами-камикадзе. Один из достаточно больших обломков даже упал в полуметре от работника ГСЧС.

С началом войны работа спасателей – сплошная чрезвычайная ситуация. И ежесекундно – риск для жизни. Но они говорят, что такой их фронт. Поэтому здесь не время отступать или сомневаться.

Читайте
Отдают жизнь, спасая других: как работают спасатели в условиях войны

Вместе с людьми спасатели сегодня переживают и драмы потерь, и счастье спасения. Они часто олицетворяют последнюю надежду на спасение. Поэтому подвести просто невозможно. Хотя и сами ходят по краю.

Спасатели признаются, что у многих из них уже есть второй день рождения. У каждого есть свои истории о том, как судьба уберегла от смерти. Но ни один из них не считает себя героем.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обстрел Херсона и взрывы под Мелитополем: что происходит на 271-е сутки войны (онлайн)
Обстрел Херсона и взрывы под Мелитополем: что происходит на 271-е сутки войны (онлайн)
Пули в стенах и орудия пыток: в Херсоне нашли четыре застенка
Пули в стенах и орудия пыток: в Херсоне нашли четыре застенка
Израиль предупредил РФ, что предоставит Украине оружие, если Москва получит иранские ракеты
Израиль предупредил РФ, что предоставит Украине оружие, если Москва получит иранские ракеты
В результате обстрелов Херсона есть раненые и погибшие
В результате обстрелов Херсона есть раненые и погибшие
Отравленные идеологией РФ люди верят в “священную войну” с дьяволом: Евстратий Заря о коллаборантах
Отравленные идеологией РФ люди верят в “священную войну” с дьяволом: Евстратий Заря о коллаборантах
Предусмотрена ли ротация участников ТрО и как она происходит
Предусмотрена ли ротация участников ТрО и как она происходит
Прокуратура Польши не может приобщить украинцев к расследованию падения ракеты — СМИ
Прокуратура Польши не может приобщить украинцев к расследованию падения ракеты — СМИ
Более 70% поляков считают, что падение ракеты не испортит отношения с Украиной – опрос
Более 70% поляков считают, что падение ракеты не испортит отношения с Украиной – опрос
Знайшли помилку в тексті?
Помилка