Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Происшествия
Вікторія Гірко |

Внимание привлек необычный гул: дети стали очевидцами падения самолета на Прикарпатье

28 июля на Прикарпатье самолет упал на дом. В результате авиакатастрофы погиб опытный летчик Игорь Табанюк и трое американских туристов.

Как падал самолет, увидели двое детей, находившиеся на улице. Их внимание привлек необычный гул с неба. Мальчик Матвей вспоминает, что когда летел самолет, то был очень сильный звук.

Он сразу побежал в дом звать родителей, которые живут по соседству с местом крушения. Еще один местный житель говорит, что сначала соседи начали идти к воротам. Но через несколько минут произошел взрыв и очевидцы решили ждать спасателей.

Чешский спортивный легкомоторный самолет упал во двор и задел жилой дом. Его жители чудом не пострадали. Они были в доме, но успели выбежать почти сразу. А вот само здание вспыхнуло и подверглось значительному разрушению.

Известно, что самолет в момент падения выполнял шестой рейс с туристами. Сейчас начато уголовное производство о нарушении летных правил. Среди основных версий авиакатастрофы на Прикарпатье — нарушение пилотом правил безопасности и технических неполадок.

Читайте
Первое видео момента падения самолета на Прикарпатье

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Первое видео момента падения самолета на Прикарпатье
Первое видео момента падения самолета на Прикарпатье
Авиакатастрофа на Прикарпатье: на борту были граждане США
Авиакатастрофа на Прикарпатье: на борту были граждане США
В авиакатастрофе под Коломыей погиб профессиональный летчик Игорь Табанюк
В авиакатастрофе под Коломыей погиб профессиональный летчик Игорь Табанюк
Авиакатастрофа на Прикарпатье: погибли четыре человека
Авиакатастрофа на Прикарпатье: погибли четыре человека
Работала на Россию: СБУ на Франковщине разоблачила масштабную ботоферму
Работала на Россию: СБУ на Франковщине разоблачила масштабную ботоферму
В лагере в Карпатах массово отравились дети, их госпитализировали
В лагере в Карпатах массово отравились дети, их госпитализировали
На Прикарпатье микроавтобус влетел в фуру: пострадали шестеро детей
На Прикарпатье микроавтобус влетел в фуру: пострадали шестеро детей
На телеканале ICTV состоится премьера документальной киноленты MH17. Роки брехні
На телеканале ICTV состоится премьера документальной киноленты MH17. Роки брехні
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка