Внимание привлек необычный гул: дети стали очевидцами падения самолета на Прикарпатье

28 июля на Прикарпатье самолет упал на дом. В результате авиакатастрофы погиб опытный летчик Игорь Табанюк и трое американских туристов.

Как падал самолет, увидели двое детей, находившиеся на улице. Их внимание привлек необычный гул с неба. Мальчик Матвей вспоминает, что когда летел самолет, то был очень сильный звук.

Он сразу побежал в дом звать родителей, которые живут по соседству с местом крушения. Еще один местный житель говорит, что сначала соседи начали идти к воротам. Но через несколько минут произошел взрыв и очевидцы решили ждать спасателей.

Чешский спортивный легкомоторный самолет упал во двор и задел жилой дом. Его жители чудом не пострадали. Они были в доме, но успели выбежать почти сразу. А вот само здание вспыхнуло и подверглось значительному разрушению.

Известно, что самолет в момент падения выполнял шестой рейс с туристами. Сейчас начато уголовное производство о нарушении летных правил. Среди основных версий авиакатастрофы на Прикарпатье — нарушение пилотом правил безопасности и технических неполадок.

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