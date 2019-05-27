В аэропорту Борисполь открыли первую очередь 4-этажного паркинга

В аэропорту Борисполь открыли первую очередь долгожданного четырехэтажного паркинга возле терминала D.

Его строительство начали еще в 2011 году и дважды замораживали. Теперь в аэропорту на 13 парковочных площадках можно разместить более 4 тыс. автомобилей, но и этого для международного терминала мало.

В планах руководства открыть в ближайшие годы вторую очередь парковки еще на тысячу машиномест. Медлить с запуском, говорят, не будут, так как помимо нехватки мест это еще и дополнительный доход для аэропорта.

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На 13 площадках цена за парковку колеблется от 15 до 40 грн в час. На новой парковке обещают 30 грн в час или 300 грн в сутки. Если уложитесь в 10 минут, чтобы высадить или забрать пассажира – платить не нужно.

Обошлась парковка в 440 млн грн и за 10 лет должна себя окупить. Уже сейчас расширяют терминал D и строят автостанцию. В планах создать рядом и четырехзвездочный отель на 160 номеров. Продолжается также и борьба с незаконными таксистами. Несколько раз в месяц проводятся рейды с полицией, где штрафуют нарушителей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что 31 марта в аэропорту Борисполь открыли терминал F.

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