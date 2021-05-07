В Африке может быть новая вспышка Covid-19

Новая масштабная вспышка коронавируса может произойти в Африке — предупреждают в ВОЗ. Ведь на континенте очень медленно разворачивается кампания вакцинации.

Значительную часть препаратов в Африку должна была поставить Индия, которая сейчас работает только на нужды своего рынка. В стране рекорд заражений — более 414 000. Количество смертей второй день подряд почти 4000.

Всплеск болезни и в соседнем Непале. Здесь — 9000 заражений. Непал закрыл авиасообщение и просит международной помощи. Из-за жесткого карантина с Гималаев не могут выбраться несколько украинских туристов.

В Турции, благодаря локдауну, заболеваемость падает — за минувшие сутки не более 22-х тысяч больных. С сегодняшнего дня в стране заработали дополнительные ограничения. Магазинам разрешили продавать только товары первой необходимости.

Польша с 15 мая хочет отменить масочный режим на улице. Уже завтра должны открыться гостиницы. Еще через неделю — детские сады, рестораны и кафе. А соседняя Германия объявила, что ей удалось остановить третью волну коронавируса. Заболеваемость Covid-19 снижается во всех возрастных группах — сообщили в немецком Минздраве.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда смогут вакцинироваться те, кто стоит в очереди на вакцинации от Covid-19. Подробнее читайте в нашем материале.

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