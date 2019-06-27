В Бурятии самолет врезался в здание – погибли двое пилотов, семь человек ранены

Самолет во время аварийной посадки врезался в здание в России.

Погибли два пилота, семь человек ранены. Все пассажиры самолета – 42 взрослых и один ребенок – живые. Инцидент произошел с Ан-24 в городе Нижнеангарске в Бурятии.

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Оттуда самолет вылетел в Улан-Удэ. Однако у воздушного судна отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться.

Садясь, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся.

Ранее Факты ICTV писали, что в Польше во время авиашоу самолет упал в реку, в результате аварии погиб пилот.

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