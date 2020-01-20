В Черкассах снова переносят открытие театра, на который ушло более 100 млн грн

В Черкассах никак не закончат ремонт здания областного академического музыкально-драматического театра. Почти пять лет назад здание уничтожил огонь, а с тех пор и по сей день продолжается его восстановления. Потрачено уже более 100 млн грн, но открытие заведения каждый раз переносят.

1 июля 2015 черкасский областной академический музыкально-драматический театр имени Шевченко внутри выгорел за три часа. Рухнула крыша, межэтажные перекрытия, полностью был уничтожен зрительный зал. Сейчас сооружение почти восстановлено. Строители заканчивают реконструкцию фойе и зрительного зала. Детали в сюжете Ирины Цымбал.

Напомним, Фонд госимущества Украины рассматривает три варианта спасения Гостиного двора в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.