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В десяти областях Украины с 1 июня возобновят движение электрички

1 июня в Украине возобновится железнодорожное сообщение. До запуска уже готовы 42 поезда. Вокзальные кассы открылись с 27 мая. А с 1 июня билеты можно будет купить за три месяца до даты отправления, а не за 60 дней, как было раньше.

На свои маршруты вернутся также более 200 электричек, но не по всей Украине, а пока лишь в десяти областях, среди них — Донецкая, Луганская, Харьковская и Ивано-Франковска. Все пассажиры должны быть в масках.

Кроме этого, с 1 июня начнут курсировать межобластные автобусы. Но это касается не всех регионов. К примеру, на Буковине и Закарпатье пока не будут восстанавливать межобластного сообщения.

Напомним, с 1 июня Закарпатская область открывает пункты пропуска на границе со Словакией.

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