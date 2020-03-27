В эпицентре вспышки коронавируса без денег и жилья: история украинцев в Италии
В эпицентре вспышки коронавируса, без крова и денег — двое украинских заробитчан 6 дней жили на вокзале Милана, потому что наткнулись на недобросовестного работодателя. Тот выгнал их и не заплатил.
Остались ребята и без жилья, потому что не было чем покрыть аренду. А тут как раз — вспышка коронавируса в Италии, границы закрыли, денег на самолет нет, связаться с консульством не могли.
Что сейчас с заробитчанами — смотрите в сюжете Кристины Величанской.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как заробитчане возвращаются в Украину.
2020-03-27
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