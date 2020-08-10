В Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг, пепел покрыл улицы

В Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг. Пепел покрыл улицы всех населенных пунктов острова Суматра. Этот вулкан активный в стране. Он активизируется каждый год. Каждый раз власти страны эвакуируют тысячи жителей в безопасные районы острова.

13 января в Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Он находится на необитаемом острове Фернандина в западной части Галапагосских островов.

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