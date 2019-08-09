В интернате жили, как животные. Семья из США переехала в Украину и усыновила больных детей

Детский дом, интернат и кладбище. К сожалению, такой путь в Украине для большинства детей инвалидов. Интернаты, в которых они проводят большую часть своей жизни, больше похожи на концлагеря. Там вместо того, чтобы проводить реабилитации, над воспитанниками издеваются, и даже морят голодом.

Обычно люди с инвалидностью в нашей стране живут в среднем – до сорока лет. Точнее не живут, а выживают. Ведь даже директора интернатов относятся к ним пренебрежительно. И этого даже не скрывают.

И любые проблемы со здоровьем, не основание прятать людей подальше от общества – убеждены в американской семье Джонсов. В их стране интернатная система исчезла еще полвека назад. Поэтому и такие дети живут в обычных, приемных семьях. Зато попав в украинский интернаты, заокеанская семья была шокирована. Там детей не учили даже элементарному.

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Именно визит в украинский интернат с тяжелобольными детьми, кардинально перевернуло жизнь этой семьи. Джед и Ким оставили свой дом в штатах и ​​перебрались в Украину. На Житомирщине купили усадьбу, и, имея своих детей, взялись усыновлять из интернатов.

За семь лет жизни в Украине семья Джонсов удвоилась. С детдомов к себе забрали пятерых воспитанников. Самому старшему 32 года. Но ни разу Ким и Джед о своем поступке не жалели. Хотя признаются, воспитывать таких людей не легко. Но если с каждым работать индивидуально, результаты не заставят себя ждать. Их подопечные научились самостоятельно за собой ухаживать, ходить в магазин и самое главное – их никто не прячет от обычных людей. Некоторые из усыновленных, даже овладели иностранными языками.

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