В иранских дронах обнаружили детали американских компаний: каким будет ответ США

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал о санкциях против Ирана и американских запчастях в Шахедах.

США рассматривают введение дополнительных экспортных ограничений из-за американских деталей в иранских дронах. Они должны быть настойчивы и не имитировать работу. Прямых поставок товаров двойного назначения в Иран не происходит.

Когда говорим о санкциях в отношении Ирана, то должны помнить, что они разные и на секторальные санкции может повлиять только США. Европейский Союз может ввести персональные санкции. Ключевой проблемой является то, как через “серый рынок” не дать дальнейшего развития производству дронов.

Израиль будет избегать публичных заявлений из-за российско-украинской войны и, соответственно, возобновлять полноценный диалог с Россией. Страна избегала разговора о возможности поставки оружия Украине, несмотря на то, что в самом Израиле есть военно-промышленный комплекс, представители которого хотели бы присоединиться.

Израиль делает главную ставку на сотрудничество с Россией, потому что, по их мнению, Иран не будет применять дроны против Израиля. Читайте Будут более активно бороться с Ираном. Израиль пересмотрит международные отношения – премьер

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