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В Испании 80 человек отравились испорченным мясом, среди них беременные

В Испании массовое отравление. В регионе Андалусия зафиксировали вспышку листерии из-за испорченных мясных продуктов. В больницу попали 80 человек. Среди них 15 беременных. Все они ели мясной рулет, сделанный известной местной компанией.

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Сейчас на производстве признали, что более двух тысяч упаковок продукции были заражены листерией. Поэтому решили закрыть бизнес, который успешно вели еще с 2013-го года. Симптомы листерии – высокая температура, слабость, боль в мышцах, тошнота. От заболевания люди с ослабленной иммунной системой могут умереть.

К слову, Факты ICTV рассказывали про массовое отравление подсолнечным маслом в России.

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