В Испании разоблачили подпольную табачную фабрику – среди задержанных украинцы

Граждане Украины – среди семи задержанных во время рейда на подпольную табачную фабрику в Испании. Под стражу вместе с ними попали россияне и латыши.

Незаконное производство сигарет наладили в труднодоступной местности в Андалусии.

Правоохранителям о группировке, занимавшейся подделкой, стало известно в марте прошлого года. Во время ареста изъяли 54,5 тыс. пачек сигарет, якобы изготовленных известным брендом. Сигареты сбывали на территории Испании и других стран ЕС.

Задержанным уже предъявлены обвинения – в контрабанде, посягательстве на чужую интеллектуальную собственность и нарушении налогового законодательства.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Закарпатье задержали контрабандистов.

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