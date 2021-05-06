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В Испании задержали украинца, который якобы убил силовиков на Майдане 2013 года

В Испании местная полиция сообщила о задержании гражданина Украины, который якобы подозревается в убийстве двух силовиков во время событий на Майдане в 2013 году.

Арестовали мужчину в испанском городе Пусоль. Украинские правоохранители подали его в международный розыск.

Подозреваемый скрывался и в последнее время жил в домике, расположенном в отдаленной сельской местности.

Мужчина якобы регулярно менял свое местонахождение — от Барселоны и Мадрида до Валенсии.

В 2018 году ГПУ сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство правоохранителей во время Майдана.

Источники агентства Интерфакс сообщают, что речь идет о харьковчанине Дмитрия Липового.

В то же время эксперты настаивают — он подпадает под амнистию протестующих на Майдане.

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