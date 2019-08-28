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В Италии стартует Венецианский кинофестиваль: среди участников и украинская лента

В Италии 28 августа стартует старейший международный кинофестиваль в мире – Венецианский.

Нынешний будет уже 76-м. Начнут его показом картины японского режиссера Хирокадзу Корээда Правда с Катрин Денев и Катрин Бинош в главных ролях. Она и еще 20 лент входят в основную конкурсную программу.

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Среди них и украинско-чешско-словацкая картина Вацлава Маргоула Окрашенный птенец о событиях времен Второй мировой войны. Главный приз – Золотой лев – будут вручать 7 сентября.

Напомним, на российском фестивале Жара-2019 выступили украинские артисты.

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