В Ивано-Франковске провели обыски у провайдера, нелегально транслировавшего каналы

Пиратству – бой. У одного из интернет-провайдеров в Ивано-Франковске – обыски. Черный ресурс за абонплату потребителям продавал доступ к просмотру каналов ведущих медиагрупп. По предварительным подсчетам, ежемесячный доход провайдера может превышать миллион гривен.

Обыски провели одновременно во всех филиалах провайдера. Проверили и изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки.

Объяснить что-нибудь в компании, где проводили обыск, не захотели.

В области 15 провайдеров, предоставляющих услуги телевидения. Они вместе с медиагруппами ежегодно заключают договор.

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На Прикарпатье – это последний случай борьбы с пиратским провайдером. И это большой прецедент. Сначала обнаруживают нарушителя, затем ведут с ним переговоры о возможности досудебного урегулирования нарушения, и третий этап – жалоба в полицию. Обыск – крайний вариант, но иногда он необходим.

– Наша цель – довести все наши уголовные дела до успешного завершения, поэтому будем делать все, чтобы это сделать. А глобальная цель – это побороть пиратство в Украине, – отметил руководитель Центра мониторинга контента Digital&PayTV StarLightMedia Дмитрий Левин.

Благодаря активной работе StarLightMedia борьба с пиратством в Украине выходит на качественно новый уровень. Ее специалисты самостоятельно отслеживают теневых провайдеров и одновременно обучают правам своих партнеров. Но главное – ведут активную пропаганду против пиратства. Ведь это не просто кража – это деньги, которые должны идти на развитие отечественного продукта.

В этом году в киберполиции расследовали 70 производств о нарушении прав интеллектуальной собственности. В суд пока направили только 14. На сегодня максимальное наказание за пиратство – до шести лет лишения свободы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине запустили флешмоб борьбы с пиратством.

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