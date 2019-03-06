В Израиле изобрели полимерную кожу: как ею пользоваться

Полимерную кожу изобрели в Израиле. Врачи используют инновации для лечения ожогов вместо пластыря и бинтов.

Вторую кожу разбрызгивают на ожог из баллона. Она герметично закрывает рану, пока кожа восстанавливается. Также это лишает пациентов необходимости менять бинты, и, следовательно, переживать невыносимую боль.

30-летний электрик Ави Роттенберг попал в больницу в октябре прошлого года с тяжелыми ожогами. Частые смены повязок на поврежденных участках приносили ему сильную боль. И тогда мужчина решился испытать инновационный спрей, который в итоге помог.

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Вторая кожа может оставаться на коже до трех недель. А когда ожог заживет – отслаивается сама. Такое изобретение незаменимо для больных, нуждающихся в частой смене бинтов. Это уменьшает боль, ведь не прилипает к ранам. К тому же, экономит перевязочный материал. Прозрачность спрея также позволяет врачам следить за процессом восстановления.

Спрей уже испытали и одобрили в десяти израильских и европейских клиниках. Компания-производитель планирует запустить спрей в продажу уже в середине года. Сначала в Европе, а затем и в США. Стоимость спрея пока не разглашают. Но обещают сделать его максимально доступным. В частности, чтобы инновацию смогли включить в свою аптечки спасатели.

К слову, Факты ICTV рассказывали о медицине в Израиле.

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