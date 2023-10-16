Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
В Изюме подорвался пенсионер | Что не так с ленд-лизом Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
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Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 19:30 (16.10.2023).
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