В курортном поселке в Одесской области горела база отдыха Лаванда

Масштабный пожар произошел в Одесской области. В курортном поселке Грибовка ночью горела база отдыха Лаванда.

Огонь уничтожил двухэтажное деревянное здание. Шквальный ветер разнес пламя.

Повреждены два соседних дома. К счастью, никто не пострадал. Пожар тушили 40 спасателей почти 4 часа. Причину возгорания устанавливают. Это уже второй пожар в заведениях летнего отдыха.

Неделю назад на безере моря в Одессе дотла сгорел летняя площадка клуба Труман.

21 января произошел пожар в доме престарелых в Харькове.

На момент пожара в доме находились 33 человека, 15 из которых погибли, еще 11 пострадали.

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