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Олена Баранова |

В Киеве прошел специализированный RAU Investment Forum

О тенденциях и потенциале украинского рынка коммерческой недвижимости, инвестиционной привлекательности и возможности для привлечения средств в ритейл. В Киеве прошел специализированный RAU Investment Forum, который объединил в дискуссионных платформах ритейлеров, девелоперов, инвесторов и представителей власти.

Я, например, как председатель парламентской спецкомиссии, имела возможность рассказать про наши законодательные инициативы, и о том, что мы делаем для бизнеса в конкретных резонансных делах, и получить обратную связь.

Сейчас в Украине, говорят специалисты, наибольшую привлекательность для инвесторов показывает складская недвижимость, на которую пандемия повлияла меньше всего. А вот торгово-развлекательные центры, которые были закрыты из-за карантина, сейчас находятся на этапе активного обновления и привлечения инвестиций.

Организаторы RAU Investment форума надеются, что его результатом будут совместные решения для создания комфортных условий для развития отрасли.

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