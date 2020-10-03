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В Киеве открыли первый музей науки. Цены на билеты и что посмотреть

В Украине появился первый музей науки. Расположен он в Киеве в павильоне ВДНХ. На церемонию открытия прибыл лично президент Владимир Зеленский и осмотрел экспозицию из более ста интерактивных экспонатов и инсталляций.

Главная особенность музея науки — это то, что здесь можно все исследовать самостоятельно. Например — бросить шар от боулинга в стекло, чтобы испытать его на прочность, или покататься на велосипеде с квадратными колесами.

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Вход в музей науки стоит 100 грн, для школьников — 50 грн. Владимир Зеленский пообещал, что в будущем такие музеи появятся и в других регионах.

Зеленского поразили масштабы строительства Днестровской ГАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Черновицкой области, посетил объект компании Укргидроэнерго Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию.

Президент ознакомился со строительством второй очереди Днестровской ГАЭС и остался доволен результатами работы.

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